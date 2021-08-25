В России ввели запрет на звуковую рекламу на зданиях

В России вступили в силу поправки в закон «О рекламе». Теперь рынки, торговые центры и другие организации не смогут давать рекламу с помощью звукового оборудования, размещенного на стенах, крышах либо других частях зданий.

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается», — отмечается в документе, опубликованном в системе обеспечения законодательной деятельности.

Документ был подписан Президентом России Владимиром Путиным 29 мая и вступил в силу через 90 дней после этого.