Правительство России до конца года запретило вывозить из страны патроны и гильзы

В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз для огнестрельного оружия определенного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение принято для защиты интересов государства. Уточняется, что на вывоз патронов и гильз для обеспечения Вооруженных сил РФ и воинских формирований запрет не распространяется.

Постановление правительства подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках исполнения указа Президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».