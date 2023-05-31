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Правительство России до конца года запретило вывозить из страны патроны и гильзы
В России введен временный запрет на вывоз из страны патронов для служебного и гражданского нарезного оружия, а также гильз для огнестрельного оружия определенного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Решение принято для защиты интересов государства. Уточняется, что на вывоз патронов и гильз для обеспечения Вооруженных сил РФ и воинских формирований запрет не распространяется.
Постановление правительства подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках исполнения указа Президента РФ Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».
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