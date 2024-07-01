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В России ввели уголовную ответственность за нарушение антитеррористической защиты
В России ввели уголовную ответственность за нарушение антитеррористической защищенности объектов. Документ вступил в силу 1 июля 2024 года, сообщает ТАСС.
Уголовная ответственность наступает, если человек ранее привлекался к административной ответственности по статье «Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий» или препятствовал их исполнению два и более раза в течение 180 дней.
Теперь, если игнорирование требований к антитеррористической защите объектов привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности или крупного ущерба (более одного миллиона рублей), нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет. Если это привело к гибели человека — до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет.
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