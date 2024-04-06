В России ввели штрафы за замену газового оборудования без специалистов

В России введены штрафы до полумиллиона рублей за самовольную замену внутридомового или внутриквартирного газового оборудования без вызова специалистов. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.

Новелла вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В нем появились новые положения, предусматривающие штрафы за самовольную переустановку газового оборудования, подлежащего обязательной замене, без вызова специалистов. Ранее санкции были предусмотрены лишь за уклонение от обновления такого оборудования.

Штрафы при этом увеличиваются в пять раз. Для физических лиц они будут равняться от 5 тыс. до 10 тыс. рублей вместо прежних 1–2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей вместо 5–20 тыс., а для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей вместо 40–100 тыс.

Аналогичным образом ужесточаются санкции за отказ пускать в помещение сотрудников газовых служб. Штрафы за нарушение требований к качеству проведения техобслуживания газового оборудования также становятся больше в пять раз.

Помимо этого, вводятся штрафы для должностных лиц в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. за выполнение работ по техобслуживанию газового оборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства о газоснабжении.

Документ был принят Государственной Думой 2 апреля и одобрен Советом Федерации 3 апреля. Он вступит в силу через десять дней после официального опубликования.