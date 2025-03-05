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Общество 5 марта 2025 23:14

В России ввели скидку 50% на билеты для детей от 10 лет в поезда дальнего следования

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В России ввели скидку на билеты для детей от 10 до 18 лет в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Ее размер – 50% от взрослого тарифа, следует из постановления российского правительства.

«..установить для пассажиров…в возрасте от 10 до 18 лет льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку взрослого пассажира железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении в поездах дальнего следования», - говорится в постановлении.

Отмечается, что льгота распространяется на плацкарты, общие вагоны и вагоны 2-го и 3-го классов.

Скидка не действует на билеты скоростных поездов, говорится в документе.

#скидки #билеты на поезд #дети #Россия
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