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В России ввели ответственность за вовлечение детей в преступление через интернет
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в преступление через интернет. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.
Две статьи Уголовного кодекса РФ теперь включают новый квалифицирующий признак о совершении преступления через интернет. Если ребенка вовлекают в преступление, наказание — до 6 лет лишения свободы, а за вовлечение в антиобщественные действия — до 5 лет.
Если преступление совершено против двух или более несовершеннолетних или ребенка младше 14 лет, наказание может составить до 9 лет и до 8 лет лишения свободы. При этом максимальное наказание за вовлечение детей в тяжкие преступления увеличено с 8 до 10 лет. .
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