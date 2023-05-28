В России ввели налоговые льготы для производителей валенок

Производители валяльно-войлочной обуви – валенок – смогут получить отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов. Максимальный период отсрочки – не более года, либо платежи можно вносить в рассрочку в течение трех лет. Льготы на изготовителей валенок распространяются новым постановлением Правительства РФ, которое сегодня вступает в силу сегодня, пишет «Парламентская газета».

Изготовление валенок включили в перечень сезонных отраслей и видов деятельности, которые пользуются налоговыми льготами. В Правительстве считают, что такой шаг позволит производителям сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или на дополнительные выплаты своим сотрудникам.

Эксперты рынка отмечают, что в последние годы спрос на валенки растет – в том числе за счет того, что они входят в комплекты многих видов спецодежды.