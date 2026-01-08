В России ввели единую ставку НДФЛ для иноагентов в размере 30%

Для лиц, признанных иностранными агентами, теперь действует единая ставка налога на доходы физических лиц в размере 30%. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Норма вступила в силу с 1 января 2026 года. Кроме того, иноагенты лишились ряда налоговых льгот.

«Те, кто предал нашу страну, не должны получать налоговых льгот. Они будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», – отмечал ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Володин подчеркивал, что Госдума системно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности России, в том числе от попыток недружественного вмешательства извне.

Он напомнил, что в конце сессии был принят в первом чтении законопроект, которым предлагается ввести временные ограничительные меры для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом.

«Решение создаст дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания. Виновный сначала должен ответить по закону за совершенное деяние, и только потом вновь пользоваться всеми правами и благами общества», – добавил Володин.