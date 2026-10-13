В России введут особый режим охраны ценных водно-болотных угодий

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В России планируют установить специальный статус и режим охраны для наиболее ценных водно-болотных угодий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды РФ.

«Для таких территорий впервые будет установлен специальный статус и определен режим охраны. Планируется, что к особо ценным будут относить водные объекты и участки суши, которые имеют особое значение для размножения, отдыха и миграции водоплавающих и околоводных птиц», – говорится в сообщении ведомства.

Одним из критериев отнесения территории к особо ценным станет численность птиц. Одновременно на ней должно находиться не менее 20 тыс. особей либо не менее 1% гнездящейся популяции определенного вида или подвида.

Ранее Минприроды России подготовило законопроект о создании национальной системы охраны наиболее ценных водно-болотных угодий. Она должна заменить международный механизм защиты таких территорий, связанный с Рамсарской конвенцией, из которой Россия вышла в 2025 году.

Конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, приняли в 1971 году в иранском городе Рамсар. СССР ратифицировал документ в 1975 году. На его основе создали международную площадку для ведения реестра ценных угодий и обмена научным опытом по вопросам их сохранения и использования.

В 2025 году Совет Федерации денонсировал конвенцию. В пояснительных материалах верхней палаты парламента отмечалось, что международная площадка подверглась излишней политизации, а дальнейшее участие России в ее работе будет иметь исключительно отрицательные последствия.