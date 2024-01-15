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В России введут новую программу квалификации педагогов
В России появится новая программа квалификации педагогов. Она будет проводиться для учителей по направлениям, которые интересуют школьников. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Он напомнил, что идею на встрече с Президентом подала учитель русского языка и литературы, которая является классным руководителем физико-математического класса.
«И она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников. Для таких учителей мы организуем проект, который назвали „За горизонтами предмета“», — объяснил министр.
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