В России введут новую программу квалификации педагогов

В России появится новая программа квалификации педагогов. Она будет проводиться для учителей по направлениям, которые интересуют школьников. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Он напомнил, что идею на встрече с Президентом подала учитель русского языка и литературы, которая является классным руководителем физико-математического класса.

«И она просила организовать повышение квалификации именно по тому направлению, которое интересует ее школьников. Для таких учителей мы организуем проект, который назвали „За горизонтами предмета“», — объяснил министр.