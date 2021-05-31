В России введут автоматизированную проверку школьных домашних заданий

С помощью внедрения цифровой образовательной среды в России автоматизируют процесс проверки домашних заданий в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Профильное ведомство надеется существенно снизить нагрузку на учителей в плане бумажной работы. Домашние работы на электронной платформе будут проверяться автоматически.

Кроме того, при помощи цифровой образовательной среды будут автоматически генерироваться отчеты по каждому ребенку, классу и школе. Позволит она составить и индивидуальный план обучения для каждого школьника.

Пресс-служба Минпросвещения также напомнила, что в конце 2020 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в регионах страны с 10 декабря 2020-го по 31 декабря 2022-го проводится эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Главная цель — создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.