В России вступили в силу уточненные правила пропуска спецтранспорта

Обновлённые правила пропуска спецтранспорта на дорогах России вступили в силу. Соответствующее постановление 16 июля подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Документ уточняет действия водителей при приближении машин экстренных служб – скорой помощи, полиции, пожарных и других. Как пояснили в Министерстве транспорта, обязанность уступать дорогу такому транспорту существовала и ранее, но из-за недостаточной конкретики в ПДД могли возникать спорные и опасные ситуации.

«Теперь, например, водители обязаны уступать полосу движения, т. е. перестраиваться на соседнюю или, при наличии такой возможности, съехать на обочину. Выполнение данного маневра будет означать, что водитель полностью исполнил свои обязанности и не подлежит привлечению к административной ответственности», – указывали в Минтрансе.

Если спецтранспорт движется по соседней полосе, водителю достаточно не создавать препятствий, подчеркнули в ведомстве.