В России вступили в силу новые правила газификации участков

В понедельник, 18 октября, в России вступили в силу новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям, соответствующее постановление опубликовано на портале Правительства РФ.

На первом этапе (до 2023 года) догазификация коснется населенных пунктов с уже имеющейся в них газораспределительной инфраструктурой.

Бесплатно проведут газ до участка тем, кто планирует пользоваться им в личных, домашних, но не коммерческих целях.

Подать зяавку можно через Госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации. К ней следует прикрепить ситуационный план, топографическую карту, а также свидетельство о праве собственности.