Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон «О просветительской деятельности». Документ вводит определение понятия «просветительская деятельность» и регламентирует, на каких основаниях организации могут ей заниматься.

Новелла понимает под просветительской деятельностью «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок» вне рамок образовательных программ.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» были внесены на рассмотрение в Государственную Думу 18 ноября 2020 года и впоследствии приняты ею и Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон 5 апреля 2021-го, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Документ наделяет Правительство страны полномочиями по определению порядка и формы просветительской деятельности. При этом подготовленный Минобрнауки России проект соответствующего постановления кабинета вызвал резкую негативную реакцию со стороны представителей научного сообщества и просто неравнодушных граждан.

Выложенный для общественного обсуждения проект инициативы получил лишь 71 положительную оценку и более 25 тыс. отрицательных, а также свыше 100 развернутых отрицательных отзывов. После этого ведомство пообещало существенно доработать документ.