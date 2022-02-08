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Происшествия
8 февраля 2022  10:14
Полина Шевчук

В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

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Подписанный Президентом России Владимиром Путиным закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу.

Теперь за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 18 лет преступник будет приговорен к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание грозит тем, кто совершит насилие над двумя и более детьми. Речь идет также о случаях, когда преступление соверешено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.

#педофил #педофилия
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