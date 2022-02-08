В России вступил в силу закон о пожизненном заключении для педофилов

Подписанный Президентом России Владимиром Путиным закон о пожизненном заключении педофилов вступил в силу.

Теперь за повторные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших 18 лет преступник будет приговорен к пожизненному лишению свободы. Аналогичное наказание грозит тем, кто совершит насилие над двумя и более детьми. Речь идет также о случаях, когда преступление соверешено с другим тяжким или особо тяжким преступлением.