Общество 5 января 2026 07:00

В России вступил в силу закон о бесплатном профобразовании для не сдавших ГИА

В России вступил в силу закон, согласно которому выпускники 9-х классов, не сдавшие государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно получить рабочую профессию из перечня, который определят региональные власти. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

«Решение будет способствовать вовлечению в процесс обучения ребят, которые по ряду причин не получили аттестат об основном общем образовании. Они будут заняты делом, а не находиться в ожидании следующей попытки получить аттестат», – отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Он добавил, что нововведение позволит регионам восполнить недостаток рабочих кадров с учетом имеющихся потребностей. Председатель Госдумы подчеркнул, что от этого зависит развитие экономики.

Метель и порывистый ветер накроют Татарстан в воскресенье

4 января 2026
В Татарстане из-за непогоды ограничили движение по трассе М12

4 января 2026