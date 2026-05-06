Общество 6 мая 2026 08:33

В России вступает в силу закон о защите выплат инвалидам и ветеранам боевых действий от списания за долги

В России с 6 мая вступает в силу закон о защите от списания за долги выплат, предоставляемых инвалидам и ветеранам боевых действий, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Парламентарий уточнил, что до вступления закона в силу ряд компенсаций, выплачиваемых людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе участникам СВО, получившим инвалидность в связи с ранением, могли быть взысканы в рамках исполнительного производства.

Новые законодательные нормы позволят исключить ситуации, когда судебные приставы в счет долга списывали со счета человека средства, поступившие от государства на покупку инвалидной коляски, слухового аппарата, оплату проезда сопровождающего или на компенсацию расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, заключил Игошин.

#долги #инвалиды #ветераны СВО
В Казани с 12 по 26 мая отключат горячую воду в ряде домов и соцобъектов

