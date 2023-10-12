«В России всего три татарских некрополя – в Казани, в Татарской Каргале и Троицке»

Айдар Гайнутдинов – один из немногих татарстанских эпиграфистов, которые знают все закоулки татарских кладбищ. В этом году команда Гайнутдинова выпустила справочник по Ново-Татарскому кладбищу. Он совместно с коллегами из Института истории им. Ш. Марджани зафиксировали и каталогизировали все сохранившиеся надгробия Ново-Татарского кладбища.

Айдар Гайнутдинов: «Практика показывает, что каждый год в Татарстане разрушаются 10-15 памятников на арабской графике» Фото: © «Миллиард.Татар»

«Команда, в которой я работал, была первой взявшейся за скрупулезное изучение этого вопроса»

– Как у вас родилась идея в изучении надгробий Ново-Татарского кладбища?

– В 2017 году по поручению Рустама Минниханова Институту истории им. Марджани мы начали изучение надмогильных памятников в Ново-Татарской слободе. Для этой задачи мы решили создать каталог со всеми памятниками до 1929 года. Мы остановились на 1929 годе, потому что в этот год татарский алфавит переходит на латиницу. В 1939 году происходит переход на кириллицу. Все татарские памятники до 1929 года написаны на арабице. Если бы мы взяли памятники до 1939 года, то нам бы пришлось разбирать старо-татарский, яналиф и кириллицу. Подобный объем работ занял бы несколько лет.

Мы остановились только на памятниках на арабской вязи, потому что все самые известные личности татарского народа как раз умерли до 1929 года. До нас эту тему изучали лишь фрагментарно. В Татарстане были влиятельные эпиграфисты, но, видимо, их напугал колоссальный объем работы и невозможность нормального прохода вглубь кладбища из-за лабиринта оград. Команда, в которой я работал, была первой взявшейся за скрупулезное изучение этого вопроса.

– Кто входил в исследовательскую группу?

– Была организована небольшая группа из сотрудников Института истории им. Ш. Марджани. В нее кроме меня вошли Айдар Ногманов, Сайрус Хамидуллин, Олег Владимиров. В апреле 2017-го мы взялись за работу и в июне уже закончили. Мы выходили фактически каждый день и работали до темноты. Собрать материал было лишь половиной дела. Нам нужно было его обработать, и на это у нас ушло 5 лет.

– Какие цели вы преследовали?

– У нас была цель издать справочник, и мы его издали. Все надгробия описаны и у них есть фотографии. К каждому надгробию дается транслитерация всех надписей и перевод на современный татарский язык. Все эпитафии написаны на старо-татарском, который мало кто знает. Из-за этой особенности мы решили сделать качественный перевод. В справочнике есть имена всех известных личностей и их родословные. Можно создать и интернет-портал, где будут отражены все надгробия, но для этого нужны специалисты и большое финансирование. Нам на издание справочника кое-как удалось найти средства. Мы обращались ко многим бизнесменам, чиновникам, но лишь компания «Нэфис» смогла помочь. Нам выделили деньги, и мы издали 100 справочников.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Таких татарских некрополей в России всего три»

– В поле вашего изучения попало не только Ново-Татарское кладбище. Какие кладбища вы еще изучили?

– Мы начали с кладбища Бишбалта в Адмиралтейской слободе. Ученые считали, что кладбище было создано еще при Казанском ханстве. До недавнего времени так и считали. Ученые и журналисты приводили в доказательство то, что на кладбище были найдены надгробия XIII века. Нам удалось найти эти надгробия. Загвоздка в том, что датировка на этих памятниках идет по хиджре. XIII век, согласно хиджре, – это начало XX столетия. На Бишбалта находятся памятники максимум середины XIX века – кладбище новое.

– Сколько старинных татарских кладбищ в Казани?

– До наших дней сохранилось всего три: Бишбалта, всем известное Ново-Татарское и кладбище Пороховой слободы. В Бишбалте мы нашли 29 памятников, а на Пороховом – 146. Все они поставлены до 1929 года. На всех надгробиях есть арабская вязь. Отдельно мы взялись за изучение памятников Ново-Татарской слободы. Особый подход к этому кладбищу был из-за того, что оно является одним из главных некрополей татарского народа. Таких татарских некрополей в России всего три. Находятся они в Казани, в Татарской Каргале и Троицке. Если мы смотрим по личностям, то именно на Ново-Татарском кладбище похоронены те деятели, которые внесли наибольший вклад в развитие татарской нации. Из-за этой особенности оно справедливо называется главным кладбищем татарского народа. Это место упокоения Марджани, Баруди, Амирхана, Тукая и других известных личностей, чьи имена у всех на слуху. Там похоронены представители татарских купеческих династий: Азимовых, Апанаевых, Замановых, Бурнаевых, Ибрагимовых и т.д.

«Ошибка произошла из-за того, что историки обычно ссылаются на дореволюционные газеты, журналы»

– Что вас удивило во время исследований?

– Нас поразило то, что даже памятник всеми известному Марджани не был полностью описан и прочитан. Ризаитдин Фахретдин, конечно, дает расшифровку эпитафии памятника, но мы заметили, что она отличается. Для нас это было большим открытием. Там было написано не только про Марджани, но и стихи, которые выгравированы по бокам. Также мы наши могилы двух его жен. Обеих звали Фатима. До нас никто не знал, где они похоронены. Третья жена похоронена в современном городе Буинске. Захоронение четвертой жены до сих пор неизвестно.

Также нам удалось отыскать двух сыновей Марджани. Они похоронены рядом с отцом, и их памятники целы. Мы удивились, что Марджани сам заказал и установил памятник своему сыну Махмуду. Он придумал эпитафию для могильной плиты, и на ней написано, что она установлена Марджани. Махмут умер в юности. Марджани очень печалился из-за этой потери, потому что надеялся, что сын пойдет по его стопам. По стопам отца пошел второй сын – Бурхануддин, который стал имамом Соборной мечети Марджани.

Нам удалось узнать, где похоронены его дочери, внуки, внучки. Мы нашли всю его семью и идентифицировали их памятники. Еще мы обнаружили надгробия двух жен Баруди. Первая жена Биби Махруй умерла еще в юном возрасте. Потом он женился во второй раз. Кроме жен мы нашли места упокоения его родителей и братьев. Никто не знал, где они покоятся, в каком году они скончались и что написано на их памятниках. Иногда даже встречаются ошибки.

Фото: © «Миллиард.Татар»

– Айдар Марсилевич, о каких ошибках вы говорите?

– Иногда неправильно выявляется дата рождения и смерти. К примеру, когда мы нашли памятник купцу Ахметзяну Сайдашеву, то обнаружили некоторые несостыковки. В Татарской энциклопедии пишут, что он умер 8 мая. На камне указано, что он скончался 6 мая, а похоронили его 8-го числа. Эта ошибка произошла из-за того, что историки обычно ссылаются на дореволюционные газеты, журналы или метрические книги. В этих источниках обычно пишут не дату смерти, а дату похорон. Происходило это из-за того, что мулла писал дату заупокойной молитвы. Он же не будет каждый раз узнавать точное время смерти. На памятниках, если сравнивать с метрическими книгами, обычно разница в один день. Если приглядеться к надгробию, то там обычно писалось слово «мэдфун» (похоронен) или «вафат» (скончался). Историки смотрят на дату, но не смотрят на слово после даты.

– Почему происходила такая путаница?

– Татары не всегда хоронили сразу же в день смерти. Похороны происходили в день смерти лишь тогда, когда человек умирал утром: до вечера удавалось выполнить все ритуальные условия. Если человек умирал после обеда, то его обычно хоронили на следующий день.

«В идеале нужно создать музей эпиграфики, чтобы это все хранилось в специализированном месте»

– В каком состоянии в последний раз вы видели памятник Ибрагиму Юнусову?

– Я изучал его в 2017 году. Он был целым. Немного, правда, разрушился левый бок. Но это было не критично. Самое главное – памятник крепко стоял. После 2017 года я его уже не видел. Мои коллеги выезжали на Ново-Татарское кладбище в 2021 году и видели его целым. В 2023 году памятник уже был разрушен. Сейчас, на самом деле, много надгробий в плачевном состоянии. Многие камни упали на землю. Сейчас на Ново-Татарском кладбище около 20 процентов памятников на грани уничтожения. Многие памятники разрушаются по естественным причинам: падают деревья, ограды, да и люди могут сломать. Если памятник упал на землю, то он фактически потерян. По нему могут начать ходить, класть мусор.

– Что нужно сделать, чтобы памятники не разрушались?

– Первым делом нужно поставить все лежащие камни. Для этой цели подойдет примитивный цементный раствор. Если кусок памятника откололся, то его нужно положить рядом с надгробием. Если этого не сделать, то фрагмент могут просто выбросить. Если камни кому-то мешают, то их можно передвинуть или вынести на аллею. Ничего страшного не будет, если их уберут с могилы. Главное, чтобы их не разрушали. Можно взять небольшой уголок кладбища и сделать небольшой музей, где будут представлены памятники видным деятелям. Много вариантов, как можно их спасти, было бы желание.

Практика показывает, что каждый год в Татарстане разрушаются 10-15 памятников на арабской графике. Если ничего не предпринимать, то это число будет только увеличиваться. Эти памятники очень старые, и за ними банально некому смотреть. Если не решать это проблему, то в скором времени разрушаться будут уже 20-30 памятников ежегодно. В идеале нужно создать музей эпиграфики, чтобы это все хранилось в специализированном месте. Это нужно в первую очередь татарам. У татар сохранилось огромное эпиграфическое наследие. У нас эта традиция идет с булгарского периода, и она не прерывалась.

Фото: © «Миллиард.Татар»

«Здания в этом районе фактически стоят на костях»

– Википедия говорит, что самое старое захоронение на Ново-Татарском кладбище датируется 1728 годом. Верна ли эта информация?

– Нет. Ново-Татарское кладбище было открыто в 1774 году. Там могли быть памятники только конца XVIII столетия. Самый ранний памятник, который нам удалось найти, датируется 1813 годом. Надгробие установлено на могиле Юсуфа, сына Бикбала. В 1990-е годы некоторые специалисты поработали и зафиксировали надгробие 1803 года, принадлежащее Мухиббе, дочери Гайсы. Когда мы пришли в 2017 году, это надгробие не было найдено. Может быть, что через 10 лет памятник 1813 года исчезнет и люди будут думать, что он самый старый. Чтобы такого не было, мы все фиксируем. Второй старый памятник, который удалось найти, датируется 1823 годом, и принадлежит он Салиху. Также есть надгробия 1825 и 1826 годов.

– Все знают про Ново-Татарское кладбище, но было ли Старо-Татарское?

– Оно было и находилось на территории Старо-Татарской слободы: его давно нет. Там построили дома и мечети. Старо-Татарская слобода идет от Казанского Кремля до театра Камала и дальше по набережной Кабана. Когда появилась Ново-Татарская слобода, появилось новое кладбище, известное как «Кладбище между двумя слободами». Его появление датируется началом XVIII века. На его месте сейчас находится больница №5. Это место захоронения существовало еще в советское время. Его уничтожили при строительстве больницы, но ученым удалось зафиксировать могильные плиты, стоявшие на нем.

С историей этого кладбища связано появление Ново-Татарского кладбища. Когда образовалась Ново-Татарская слобода, то старое кладбище быстро начало заполняться: в Казань на заработки приезжали люди из районов и селились в новой слободе. Как раз в это время татарские купцы начинали строить фабрики, где требовалась рабочая сила. Больше народа – значит, больше смертность. Пришлось организовывать новый некрополь, так и появилось Ново-Татарское кладбище.

– А есть ли еще более старые татарские кладбища Казани?

– Были, но они не сохранились. Известно кладбище Кураишевской слободы, которое существовало еще при Казанском ханстве. Оно территориально находилось в районе современной улицы Московской, в районе сквера «Интернационал» и Министерства экономики. Здания в этом районе фактически стоят на костях. Кладбище, скорее всего, было ликвидировано в XVIII веке.

Гайнутдинов Айдар Марсилевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»