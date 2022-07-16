В России временно запретили продажу «дочек» иностранных банков

В России приостановлена выдача разрешений на продажу дочерних компаний зарубежных банков. Вопрос обсуждался с подкомиссией правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина России Алексея Моисеева.

«Мы обсудили на нашей подкомиссии, что не будем сейчас, пока ситуация не улучшится, давать разрешение на продажу „дочек“ иностранных банков и их активов в России», — отметил он.

В ведомстве напомнили, что дочерние компании российских банков, находящиеся за рубежом, испытывают серьезные проблемы в работе из-за санкций. «Причем в некоторых случаях уже наблюдается такое, что они устраняют право акционера и управляют. Правовой беспредел», — добавил Моисеев.

Иностранные банки начали задумываться об уходе из России из-за санкций, введенных в связи со спецоперацией на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.