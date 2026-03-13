В России впервые утвердили ГОСТ на фунчозу

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии впервые разработало государственный стандарт на фунчозу. Соответствующий документ вступит в силу в сентябре 2026 года.

Стандарт вводит официальное определение продукта. Согласно ГОСТу, фунчоза – это лапша из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды в виде длинных нитей округлого сечения. Изделия могут выпускаться одинарными или согнутыми пополам, после чего подвергаются сушке.

Действующий стандарт распространяется только на макаронные изделия из пшеничной муки.

ГОСТ устанавливает ряд требований к качеству продукта. Длина фунчозы в любом виде не должна превышать 70 сантиметров, а массовая доля влаги – 12%. Диаметр нити – 1,2 мм, а доля крошки и деформированных изделий – не более 3%. После варки лапша не должна терять форму или слипаться. Ее запах и вкус должны быть свойственными продукту, без посторонних признаков, включая плесень, затхлость или прогорклость.

Цвет лапши зависит от сырья: из кукурузного крахмала она должна быть белой с сероватым оттенком, из картофельного – кремовой. Поверхность допускается гладкая или с незначительной шероховатостью.

В Росстандарте отметили, что лапша широко используется в восточной кухне – в супах, салатах и как самостоятельное блюдо, поэтому потребность в стандартизации этого продукта назрела давно.