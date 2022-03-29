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Ру Тат
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Здоровье
29 марта 2022  11:33

В России впервые с января выявлено менее 20 тыс. ковид-случаев

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За последние сутки коронавирусом в России заболели 19 660 человек, общее число заболевших с начала пандемии в стране составило 17 803 503. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с Covid-19.

В относительном выражении прирост ковид-случаев составил 0,11%. Всего за последние сутки было госпитализировано более 4,9 тыс. человек (+179,9% в сравнении с предыдущим днем). В 78 регионах наблюдается увеличение количества госпитализаций, в четырех — снижение. 

Жертвами инфекции стали еще 339 россиян, общее количество смертей из-за последствий коронавируса в стране составило 368 025.

#коронавирус
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