В России впервые с марта прошлого года подешевел бензин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России впервые с марта прошлого, 2024 года подешевел бензин. За период с 5 по 10 ноября текущего года стоимость этого вида топлива уменьшилась на 0,2% – на 13 копеек, с 65,47 до 65,34 рубля за литр, следует из данных Росстата.

Бензин марки АИ-92 стал дешевле на 0,2%. Его цена уменьшилась на 12 копеек – с 62,37 до 62,25 рубля за литр.

В свою очередь бензин АИ-95 также подешевел на 0,2%. Снижение стоимости составило 14 копеек, с 67,48 до 67,34 рубля за литр.

При этом бензин премиальных марок (АИ-98 и выше) вырос в цене на 0,2% – на 21 копейку, с 87,69 до 87,90 рубля за литр.

Дизельное топливо также стало дороже на 0,2%. Его стоимость увеличилась на 15 копеек, с 74,41 до 74,56 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 36 регионах. Наиболее заметным оно оказалось в Брянской (-2,9%) и Тульской (-2,0%) областях.

Напротив, в 29 субъектах Федерации бензин подорожал. Сильнее всего, на 0,9%, цены выросли в Забайкальском крае.

В Татарстане также зафиксировано увеличение стоимости бензина, но совсем небольшое, на три копейки – с 62,28 до 62,31 рубля за литр.