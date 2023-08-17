Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В России впервые разработали боеприпас с управляемым подрывом против дронов
В России впервые разработали 23-миллиметровый (в самом малом калибре) боеприпас с управляемым подрывом против дронов и коптеров. Такой шаг позволит кратно увеличить эффективность поражения. Об этом передает РИА Новости.
«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм», — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия 2023».
В ближайшее время боеприпас планируют испытать. Снаряды взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Так, при поражении воздушных целей они могут осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета БПЛА, что снижает расход боеприпасов.
Ранее сообщалось, что разработчики из Новосибирска создали систему для поиска раненых солдат на поле боя.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»