В России впервые разработали боеприпас с управляемым подрывом против дронов

В России впервые разработали 23-миллиметровый (в самом малом калибре) боеприпас с управляемым подрывом против дронов и коптеров. Такой шаг позволит кратно увеличить эффективность поражения. Об этом передает РИА Новости.

«В этом калибре в нашей стране впервые удалось реализовать управляемый подрыв в боеприпасе калибра 23 мм», — рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе на полях форума «Армия 2023».

В ближайшее время боеприпас планируют испытать. Снаряды взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнем. Так, при поражении воздушных целей они могут осуществить управляемый подрыв и создать поле из поражающих элементов точно на траектории полета БПЛА, что снижает расход боеприпасов.

Ранее сообщалось, что разработчики из Новосибирска создали систему для поиска раненых солдат на поле боя.