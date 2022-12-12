В России Конституцию впервые перевели на язык жестов

Российский государственный социальный университет перевел Конституцию РФ на язык жестов. Первое в стране специализированное издание для слабослышащих вышло в свет в День Конституции, сообщает пресс-служба вуза.

«Реализация данного проекта — социальная акция РГСУ, призванная обратить внимание общества, что для людей с ограниченными возможностями необходимо создавать полноценную равноправную среду жизни, в том числе и информационную. Перевод Конституции на язык жестов — первый шаг университета в этом направлении», — заметил и. о. ректора вуза Андрей Хазин.

По его словам, РГСУ обязательно продолжит работать в этом направлении и в ближайшем будущем переведет на язык жестов и другие фундаментальные нормативные акты РФ.

В вузе отмечают, что в России проживают около 13 млн человек, испытывающих проблемы со слухом, а многие носители жестового языка, особенно слабослышащие с рождения, вынуждены преодолевать большие трудности с пониманием написанных текстов, в особенности тех, где много специфических терминов.

На сайте вуза также сказано, что первое печатное издание Конституции РФ для слабослышащих дополнено специальными QR-кодами — двумя после каждой статьи Основного закона. Отсканировав их, можно перейти по ссылке на видеоролик с синхронным переводом и переводом на русский жестовый язык.