В России возобновляют прием заявлений на биометрические загранпаспорта

С 1 июня в России возобновится прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», – цитирует ее РИА Новости.

Напомним, «Татар-информ» ранее сообщал, что в России временно не выдаются заграничные паспорта нового образца сроком на 10 лет «по техническим причинам». В частности, выдача документов была приостановлена в Казани. В МФЦ Татарстана советовали при желании выехать за границу заказать паспорт старого образца.