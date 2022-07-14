В России возобновились льготное кредитование и лизинг автомобилей

С сегодняшнего дня в России возобновляются программы льготного автокредитования и лизинга автомобилей. В них участвуют отечественные марки автотранспорта, такие как УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.

«По условиям программы льготного автокредитования субсидируемая из федерального бюджета скидка составит до 20% от стоимости автомобиля, а для автомобилей, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, — 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России, — уточнил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По его словам, льготные кредиты можно оформить на все модели УАЗ, LADA, ГАЗ в диапазоне до 2 млн рублей и электромобили Evolute, произведенные на липецком заводе «Моторинвест». Последние можно приобрести с повышенной скидкой — 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Льготный лизинг доступен на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ. На них будет действовать 10-процентная скидка, но не более полумиллиона рублей. Выгода при приобретении электромобиля составит 35% от стоимости, но не более 925 тыс. рублей.

На совещании, посвященном развитию отечественного автопрома, Президент России Владимир Путин поручил направить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на транспорт. Из них 10,2 млрд пойдут на возобновление автокредитования, а 4,9 млрд рублей — на льготный лизинг.