В России возможны сбои мобильного интернета с 2028 года

Операторы связи предложили Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) внести ряд исключений в требование устанавливать с 2028 года только российские базовые станции в связи с возможными сбоями. Об этом на форуме «Спектр 2026» рассказал директор по регуляторным вопросам «ВымпелКома» Константин Зудин, передает РБК.

По решению ГКРЧ от декабря 2022 года с 1 января 2028 года российские операторы могут устанавливать на своих сетях только отечественные базовые станции. По словам Зудина, это относится не только к установке новых станций, но и к переустановке имеющихся: любая перерегистрация будет требовать замены на отечественное оборудование. При этом операторы перерегистрируют тысячи базовых станций в день. По оценке «ВымпелКома», при сохранении этого требования к апрелю – маю 2028 года все базовые станции должны быть заменены на отечественные, но в таком количестве российского оборудования на рынке нет.

Зудин настаивает, что речь идет о минимально необходимых корректировках. По его словам, операторы не против перехода на отечественное оборудование, поскольку это обеспечивает устойчивость сети и доступность поддержки вендоров, но делать это нужно, когда на складах будет достаточное количество оборудования.

В пресс-службе «ВымпелКома» уточнили, что перерегистрация базовых станций необходима при продлении или переоформлении разрешений на использование частот, добавлении партнера в шеринг, а также при любых изменениях характеристик станции.

Как передает агентство, в «МегаФоне» также считают необходимым устранить правовой пробел в действующем решении ГКРЧ. По словам представителя оператора, с 1 января 2028 года предусмотрено использование отечественного оборудования, при этом зарубежные базовые станции, установленные и зарегистрированные до этой даты, могут продолжать работать. Однако действующие формулировки не учитывают необходимость обновления регистрационных данных такого оборудования в процессе эксплуатации. Представитель «МегаФона» подчеркнул, что компенсировать это оборудование будет невозможно, поскольку отечественные базовые станции недоступны в необходимых объемах.

В Минцифры сообщили, что министерство получило инициативы операторов связи. Вопрос будет проработан и рассмотрен на одном из заседаний комиссии до конца текущего года.

Крупнейшие мобильные операторы еще в 2022 году подписали форвардные контракты с российскими производителями телеком-оборудования. В прошлом году операторы установили на сетях 4 тыс. отечественных базовых станций, в этом планируют установить еще 8,6 тыс. Однако большинство работающих на сетях станций – зарубежные.

По оценке аналитиков, за год российские компании не произведут нужного количества оборудования: речь идет о тысячах единиц против более миллиона иностранных базовых станций, на которых работает российская мобильная связь.