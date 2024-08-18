В России возбуждено дело о хищении 50 миллионов рублей в сфере образования

Правоохранительные органы выявили масштабное мошенничество, связанное с национальным проектом в сфере образования. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным следствия, в 2021 году было совершено хищение более 50 миллионов рублей, выделенных на реализацию образовательного нацпроекта. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

На данный момент детали преступления и личности подозреваемых не разглашаются. Расследование продолжается.