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Происшествия 18 августа 2024 14:48

В России возбуждено дело о хищении 50 миллионов рублей в сфере образования

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Правоохранительные органы выявили масштабное мошенничество, связанное с национальным проектом в сфере образования. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По предварительным данным следствия, в 2021 году было совершено хищение более 50 миллионов рублей, выделенных на реализацию образовательного нацпроекта. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

На данный момент детали преступления и личности подозреваемых не разглашаются. Расследование продолжается.

#Хищение
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