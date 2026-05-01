В России возбудили уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Австрии

В России возбудили уголовное дело после надругательства над памятником советским воинам в Австрии, сообщает пресс-служба СК России.

Памятник представляет собой воинское захоронение и находится в Вене, на кладбище Герстхоф. Он посвящен советским солдатам, павшим при освобождении Австрии от фашистских войск. Как сообщили российские дипломаты, недавно вандалы испортили памятник краской.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства установить все обстоятельства произошедшего совместно с МИД РФ.