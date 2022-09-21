В России водители смогут предъявлять электронные права в тестовом режиме

В России с 1 октября в тестовом режиме водительское удостоверение можно будет предъявлять в электронном виде. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников на пленарном заседании форума Kazan Digital Week.

«Следующий документ, который будет внедряться в электронном виде, – водительское удостоверение. Уже с 1 октября текущего года планируем запуск электронного сервиса по предъявлению водительского удостоверения в мобильном приложении "Госуслуги Авто”», – рассказал спикер.

Черников уточнил, что пока пользоваться электронным водительским удостоверением можно будет в экспериментальном режиме. Сейчас готовятся необходимые изменения в ПДД, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, добавил он.

По словам начальника Госавтоинспекции, проводится необходимая работа, чтобы сервис как можно быстрее заработал по всей России, в том числе в режиме офлайн. «Многие водители говорили, что инспектор может проверить такой документ только там, где есть интернет, – заключил он. – Водителям будет очень комфортно».