В России водителей будут наказывать за «лекарственное опьянение»

Вождение авто после приема лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, сообщает РИА Новости.

Одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки приравнивают прием некоторых лекарств к употреблению алкоголя или наркотиков.

По данным агентства, в перечень лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. Включены в него могут быть анестетики, противоэпилептические препараты, седативные, снотворные и другие средства.