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В России водителей будут наказывать за «лекарственное опьянение»
Вождение авто после приема лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, сообщает РИА Новости.
Одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки приравнивают прием некоторых лекарств к употреблению алкоголя или наркотиков.
По данным агентства, в перечень лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. Включены в него могут быть анестетики, противоэпилептические препараты, седативные, снотворные и другие средства.
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