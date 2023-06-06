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Происшествия 6 июня 2023 14:54

В России водителей будут наказывать за «лекарственное опьянение»

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Вождение авто после приема лекарств, которые ухудшают реакцию и внимание, станет наказуемо, как вождение в пьяном виде, сообщает РИА Новости.

Одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки приравнивают прием некоторых лекарств к употреблению алкоголя или наркотиков.

По данным агентства, в перечень лекарственных препаратов будет утвержден постановлением правительства. Включены в него могут быть анестетики, противоэпилептические препараты, седативные, снотворные и другие средства.

#гибдд #ПДД
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