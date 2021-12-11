В России вновь выявлено более 30 тыс. случаев Covid-19

За последние сутки в России подтвердились 30 288 случаев коронавирусной инфекции. 8% из них протекают без клинических проявлений, сообщает оперштаб по борьбе с распространением Covid-19.

«Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (Covid-19) — 30 288 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2408 (восемь процентов) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Больше всего новых пациентов зарегистрировано в Москве (3140). Санкт-Петербурге — 2045 и Подмосковье — 1833. Минимум выявлен на Чукотке — семь новых случаев, в Ненецком АО — 12, а также в Калмыкии — 18.

Медики сообщают, что за прошедшие сутки выявлено почти на 600 случаев меньше, чем днем ранее. Темп прироста составляет 0,31%.

Также за сутки скончался 1171 человек.