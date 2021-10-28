В России вновь обновлен антирекорд по случаям заражения и смертям от Covid-19

В России за сутки зарегистрировано более 40 тыс. случаев Covid-19 — очередной максимум с начала пандемии. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

«Подтвержденных случаев <...> — 40 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3539 (8,8%) без клинических проявлений», — отмечается в сообщении.

Больше всего зараженных вчера выявлено в Москве — 8440 против 5789 днем ранее, Санкт-Петербурге — 3186 и Московской области — 2639. Наименьший прирост новых случаев отмечается в Магаданской области — 31, Ненецком и Чукотском автономных округах — по 18.

Таким образом, с начала пандемии в России обнаружено 8 392 697 зараженных Covid, темпы прироста по стране держатся на 0,48%.

Также в России установлен антирекорд по летальным исходам. За прошедшие сутки подтвердились 1159 смертей от последствий Covid-19.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионов, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.