В России внесли поправки в Налоговый кодекс, чтобы закрыть некоторые «лазейки»

В Российский налоговый кодекс внесли ряд поправок.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, все дополнения в законе должны помочь контролировать цены в сделках между взаимозависимыми лицами. Такая мера не даст уклониться от налогов.

Как пишет РБК, теперь в РФ ужесточили штраф за неуплату или недоплату налога при внешнеэкономических сделках с компаниями. По данным закона, штраф будет равен размеру недоимке по налогам, но не менее 500 тыс рублей. Ранее брали лишь 40% и не меньше 30 тыс рублей.

Еще один штраф, который повысили власти, касается непредставления в срок данных о контролируемых сделках. Его подняли с 5 до 100 тыс рублей. А если нарушитель не предоставил или отправил ложные сведения из финотчетности международной группы компаний, то его оштрафуют на млн рублей.

Следующее новшество: использование медианного значения интервала цен при выявлении нерыночных цен в сделках. Отметим, что раньше для доначислений ФНС использовали верхнюю или нижнюю границу рыночного интервала. Однако новый метод может увеличить сумму доначислений при непопадании в интервал, прогнозирует юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Альбина Нурушева.

Также власти ввели налог у источника на любые услуги и работы, оказываемые иностранными взаимозависимыми компаниями. Его размер — 15%.

И последнее — изменения по налогу на добавленную стоимость. Чтобы компании не уклонялись от уплаты НДС, платить налог при ввозе товаров в Россию должны будут организации-посредники.