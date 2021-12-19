В России ведутся испытания лекарства против тяжелых осложнений при Covid-19

В России идет вторая стадия клинических испытаний препарата Фтортиазинон. Он поможет в борьбе с тяжелыми бактериальными осложнениями болезни, рассказал в интервью Наиле Аскер-заде директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Третий препарат — он уже получил название Фтортиазинон, он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний вот совместно с нами в больницах, которые здесь находятся, в 52 клинической больнице, будет направлен на профилактику тяжелых осо-бактериальных осложнений у людей, которые заразились Covid-19», — отметил специалист.