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Здоровье
19 декабря 2021  16:12

В России ведутся испытания лекарства против тяжелых осложнений при Covid-19

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В России идет вторая стадия клинических испытаний препарата Фтортиазинон. Он поможет в борьбе с тяжелыми бактериальными осложнениями болезни, рассказал в интервью Наиле Аскер-заде директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Третий препарат — он уже получил название Фтортиазинон, он сейчас проходит вторую стадию клинических испытаний вот совместно с нами в больницах, которые здесь находятся, в 52 клинической больнице, будет направлен на профилактику тяжелых осо-бактериальных осложнений у людей, которые заразились Covid-19», — отметил специалист.

#коронавирус #последствия #лекарство
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