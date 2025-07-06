В России в списке террористов и экстремистов находится более 150 подростков

В перечне террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг, на сегодняшний день числятся 155 несовершеннолетних от 14 до 17 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства. В списке — один подросток 14 лет, 23 человека в возрасте 15 лет, 46 — шестнадцатилетние, и 85 — семнадцатилетние.

Всего реестр включает почти 18 тысяч человек. Попавшие в него граждане и организации лишаются возможности участвовать в выборах, взаимодействовать со СМИ, публиковать информацию в интернете, проводить массовые мероприятия и пользоваться большинством финансовых услуг — исключения составляют операции, связанные с налогами, выплатами зарплаты и возмещением ущерба.