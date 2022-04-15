В России в шесть раз вырос спрос на отечественные операционные системы

В России в связи с приостановкой работы зарубежных IT-компаний и санкций в шесть раз вырос спрос на операционные системы отечественного выпуска. Об этом сообщает ТАСС.

На площадке конференции «Импортозамещение и новая реальность в цифровой безопасности» представители российских разработчиков заявили, что наблюдается резкий рост обращений со стороны госзаказчиков — федеральных и региональных органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с госучастием, попавших под санкции.

«Они охотно тестируют отечественные операционные системы. Однако надо иметь в виду, что процесс от пилотирования до внедрения занимает как минимум квартал», — сказал руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт» Андрей Свиридов.

Аналогичная ситуация и у разработчиков офисного программного обеспечения. Коммерческий директор российской компании-разработчика системы «МойОфис» Елена Непочатова рассказала, что за последние 2,5 недели спрос на их ПО увеличился в шесть раз, а 70% запросов на тестирование и приобретение продуктов делают крупные коммерческие компании.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.