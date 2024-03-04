В России в начале 2024 года производство алкоголя увеличилось на 11% - названа причина

Производство алкоголя в России в январе — феврале 2024 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом 2023 года на 11%. Причем объемы производства выросли во всех видах алкоголя, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Причина увеличения объемов производительности — на рынке стало больше производителей и сам рынок сбыта расширился после появления в России новых регионов. Также зафиксировано активное замещение импортной продукции отечественными производителями.

Как показывает статистика, производство спиртных напитков возросло на 5,7%. Из них водки — на 4,4%, вин — на 27,4%, напитков брожения — на 10,4%, из которых пива — на 10,7%, а пивных напитков — на 7,8%.