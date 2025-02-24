В России в феврале шоколад в плитках подорожал на 14%

В первой половине февраля шоколад в плитках подорожал на 14% к аналогичному периоду 2024 года, в среднем до 336 рублей. Коробки шоколадных конфет прибавили в цене 11%, средний чек достиг 630 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ресурса «Чек Индекс».

Несмотря на рост цен, спрос на шоколад не упал. Объемы покупок шоколадных плиток увеличились на 5%, а коробок конфет – на 7%.

«В шоколадных изделиях россияне чаще выбирают продукцию из молочного шоколада. Спрос на шоколадную продукцию растет с общим увеличением продаж кондитерских изделий в целом на фоне укрепления потребительской уверенности», — отмечают эксперты.

Средний чек на шоколад и конфеты увеличивается за счет ценового фактора на фоне роста затрат производителей в части сырья из какао-бобов во всем мире.