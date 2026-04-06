Общество 6 апреля 2026 09:31

В России в этом году появится ГОСТ на подарки для новорожденных

Национальный стандарт на подарочные комплекты для новорожденных будет разработан в России в 2026 году, сообщил РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

В интервью агентству он рассказал, что во многих регионах уже существует практика вручения таких наборов. По его словам, важно обобщить лучшие примеры и создать национальный стандарт в качестве рекомендации для регионов.

Комментируя содержимое будущего стандарта, глава Роскачества отметил, что необходимо определить, с каким адекватным набором продуктов и продукции мама должна выходить из родильного дома, какой состав должна иметь эталонная коробка для новорожденного.

#новорожденные дети #гост #подарки #роскачество
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

5 апреля 2026
Умер глава НПО машиностроения Александр Леонов – создатель ракет «Циркон»

5 апреля 2026
