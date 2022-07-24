В России в два раза выросло число сфер, где женщины занимают руководящие позиции

В России за последние три года в два раза выросло число профессиональных областей, где женщины занимают руководящие позиции. Таковы результаты исследования, проведенного платформой по поиску работы hh.ru.

«В 2019 году в топ сфер, где доля резюме женщин-руководителей превышает 50% входили „Управление персоналом“, „Наука и образование“, „Бухгалтерия, финансы“, а также „Спорт, фитнес, салоны красоты“. В 2022 году число таких областей выросло до девяти», — говорится в сообщении.

Среди новых направлений — медицина и фармацевтика, туризм и гостиничное дело, искусство, масс-медиа, маркетинг и PR, а также сфера страхования.

При этом также увеличилось количество женщин-руководителей в тех сферах, где число мужчин-руководителей традиционно выше. Больше всего прирост зарегистрирован в таких областях, как «ИТ, телеком» (+ 16 п.п., до 23%), «Консультирование» (+ 10 п.п., до 36%), «Юриспруденция» (+ 6 п.п., до 48%), «Высший менеджмент» (+ 7 п.п., до 28%) и пр.