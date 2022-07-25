В России в два раза продлен срок временной занятости для работников предприятий

Правительство в два раза повысило срок компенсационных выплат для организации временной занятости сотрудников компаний. Теперь они смогут работать в таком формате в течение полугода, а не трех месяцев, сообщает пресс-служба Правительства России.

Воспользоваться поддержкой смогут системообразующие организации, которые испытывают трудности из-за санкций и нарушения логистических цепочек. Ожидается, что решение позволит избежать ситуаций, когда компаниям, пытающимся адаптироваться к новым условиям, приходится увольнять сотрудников.

«Благодаря этой мере крупные промышленные организации смогут сосредоточиться на перестройке своих производственных и логистических цепочек, быстрее выйти на штатный режим и сохранить коллектив», — уверен Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, Кабмин предоставит таким предприятиям субсидии для компенсации раходов на заработную плату сотрудников.