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Происшествия
31 мая 2022  16:10
Павел Климчак

В России в десять раз увеличили штрафы за нарушения пожарной безопасности

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Путин подписал Федеральный закон, который усиливает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Так, новый закон увеличивает штрафы за нарушения требований пожарной безопасности в среднем для граждан – в десять раз, для должностных и юрлиц – в два раза.

Например, если сейчас за сжигание сухостоя предусматривается штраф в 3 тысячи рублей, то по новому закону – 15 тысяч рублей. При особом противопожарном режиме сумма штрафа вырастет до 20 тысяч рублей для гражданина, до 60 тысяч – для должностного лица. Закон вступает в силу 8 июня.

Как сообщается в пресс-службе МЧС России, на территории РФ наблюдается непростая ситуация с лесными пожарами: за последние два месяца в Сибири и на Дальнем Востоке от природных пожаров пострадали почти 800 жилых домов.

При этом основной причиной пожара является деятельность человека: поджог сухой травы, нарушение требований пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем, в том числе в лесах.

Только за последнюю неделю инспекторы госпожнадзора выявили около двух тысяч случаев поджога сухой травы и мусора, такое же количество нарушителей привлекли к ответственности.

#штрафы #нарушение пожарной безопасности
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