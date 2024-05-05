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В России в день рождения Лобачевского начнут отмечать День математика
В России появится новый профессиональный праздник — День математика. Отмечать его предполагается 1 декабря — в день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.
Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Министерству просвещения «поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», сообщает пресс-служба кабинета.
Установить эту памятную дату предложил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Впервые он выступил с этой инициативой на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который состоялся в МГУ в ноябре 2023 года, идея была поддержана участниками мероприятия.
Жизнь Лобачевского тесно связана с Казанью. Уроженец Нижнего Новгорода, он 40 лет преподавал в Казанском императорском университете, в том числе на протяжении 19 лет был его ректором.
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