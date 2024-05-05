В России в день рождения Лобачевского начнут отмечать День математика

Бюст Н. И. Лобачевского из Музея истории КФУ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России появится новый профессиональный праздник — День математика. Отмечать его предполагается 1 декабря — в день рождения выдающегося русского математика Николая Ивановича Лобачевского.

Соответствующее распоряжение Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Министерству просвещения «поручено в двухмесячный срок закрепить принятое решение необходимым нормативным правовым актом», сообщает пресс-служба кабинета.

Установить эту памятную дату предложил ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Впервые он выступил с этой инициативой на Всероссийском съезде учителей и преподавателей математики, который состоялся в МГУ в ноябре 2023 года, идея была поддержана участниками мероприятия.

Жизнь Лобачевского тесно связана с Казанью. Уроженец Нижнего Новгорода, он 40 лет преподавал в Казанском императорском университете, в том числе на протяжении 19 лет был его ректором.