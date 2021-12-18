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Культура
18 декабря 2021  16:47

В России в честь 25-летия культового фильма «Брат» выпустят тематические комиксы

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К 25-летию культового российского фильма «Брат» выпустят специальные тематические комиксы. Об этом рассказали организаторы фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который проходит в Москве 18 и 19 декабря, сообщает радио Sputnik.

«Мы считаем, что Данила Багров достоин того, чтобы продолжить существовать в историях», — пояснили в оргкомитете мероприятия. 

«Брат» — это популярный российский фильм 1997 года, главный герой которого, Данила Багров, рассматривался частью публике в качестве знаковой фигуры поколения. Его сыграл актер Сергей Бодров-младший. Снял картину режиссер Алексей Балабанов, а спродюсировал ее кинематографист Сергей Сельянов.

В 2000 году вышло продолжение картины под названием «Брат 2». Популярность обеим лентам принесло уникальное сочетание серьезного и пародического начал.

#кино #режиссер #фестиваль
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