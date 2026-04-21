В России в 2027 году расширят механизмы индексации социальных выплат

В 2027 году система повышения социальных выплат в России будет включать значительно больше механизмов, чем только две индексации страховых пенсий. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ Алексей Говырин в беседе с RT. Он пояснил, что обсуждаемые «две индексации» касаются исключительно страховых пенсий и связаны с новым порядком их пересмотра.

«В апреле 2026-го появились разговоры о двух индексациях пенсий в 2027 году, но в юридическом смысле речь идет только о страховых пенсиях. С 1 января 2027 года вступает в силу порядок, по которому страховая пенсия будет индексироваться дважды в год. С 1 февраля размер повышается по инфляции за прошедший год, с 1 апреля – с учетом роста доходов бюджета Социального фонда и разницы между увеличением средней зарплаты и инфляцией. Именно этот механизм и имелся в виду, когда прозвучала формула про две индексации», – пояснил он.

При этом, по словам парламентария, перечень повышений в 2027 году будет шире, чем только индексация страховых пенсий. Он уточнил, что с 1 апреля по отдельному порядку будут повышать социальные пенсии и ряд выплат по государственному пенсионному обеспечению. При этом размер индексации определит Правительство с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Особый механизм повышения сохранится для работающих пенсионеров, для которых предусмотрен ежегодный перерасчет выплат и дополнительное увеличение за счет страховых взносов работодателя. Также депутат отметил, что предусмотрены регулярные доплаты для бывших летных экипажей и работников угольной промышленности, которые пересматриваются четыре раза в год – в феврале, мае, августе и ноябре.

«Это тоже повышение пенсионного обеспечения, хотя юридически речь идет не об индексации страховой пенсии, а о специальной доплате по отдельным законам. Есть и еще один самостоятельный порядок для военных пенсий. Они пересматриваются по нормам отдельного закона и привязаны к увеличению денежного довольствия соответствующих категорий», – добавил Говырин.