В России в 2025 году вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров

Российские суды в 2025 году вынесли рекордное за последние годы количество приговоров к пожизненному лишению свободы – за период с января по ноябрь таких решений было 100. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда, данные приводит ТАСС.

По информации ВС, показатель стал самым высоким за последние годы. Ранее максимальные значения фиксировались в 2005 и 2012 годах, когда суды назначили по 84 пожизненных срока. В последующие годы число таких приговоров было заметно ниже: в 2020 году – 66, в 2021-м – 47, в 2022-м – 58, в 2023-м – 78, в 2024-м – 79. Всего за период с 2005 по 2024 год российские суды вынесли 1 316 пожизненных приговоров.

Рост числа пожизненных приговоров связывают в том числе с расширением перечня статей Уголовного кодекса, предусматривающих такое наказание. За последние годы пожизненное лишение свободы стало возможным, например, за государственную измену, организацию теракта или вовлечение в совершение теракта, включая несовершеннолетних.

При этом законодательство сохраняет ограничения: пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до 18 лет, а также мужчинам старше 65 лет на момент вынесения приговора.