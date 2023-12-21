В России в 2024 году рис подорожает на 22%, а соки - на 16%, предупредили производители

Ряд продуктов подорожает в России в начале 2024 года до 20%, предупредили производители. Это касается отпускных цен на молочную продукцию, кофе, соки, рис и кондитерские изделия, пишет «Коммерсантъ».

По оценке «Вимм-Билль-Данн», «молочка» станет дороже на 4,9%, соки — на 16,1%. На 5% поднимется ценник и у йогуртов Ehrmann, а безалкогольные напитки от «Мултон Партнерс» (ранее Coca Cola) — на 13%. Nestle повышает стоимость своего кофе и напитков на 15%, сладостей — на 8%, а готовых завтраков — на 9,5%.

По данным «Агроимпорта», оптовые цены на рис вырастут на 22%. Печенье «Любятово» станет дороже на 6%, а ценник на шоколад Ritter Sport и Ferrero Rocher повысится на 7–14%.

Отметим, что кофе станет дороже из-за засухи в Бразилии и неурожая в Индии и Таиланде. Молоко подорожает из-за роста трат на переработку. Производители безалкогольных напитков поднимают ценник на свои товары из-за дороговизны упаковки. Также на ценообразование влияет дорогая перевозка: так, у «Любятово» за последний год на 41,5% выросли затраты на транспортировку продукции.

При этом, как уточнил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, продуктовые сети не поднимут цены в один момент. В ретейлах срок рассмотрения каждого сообщения от производителей и поставщиков об изменении цен составляет около месяца. При этом сети, как правило, договариваются с контрагентами о сдерживании роста цен, а если это невозможно, то поднимают цены постепенно.

В свою очередь, Минсельхоз РФ держат ситуацию «на особом контроле». В министерстве сказали, что цены на отдельные продукты, которые не производят в России, зависят от курса валют.