В России в 2024 году может подорожать техника и электроника из-за Минприроды

Электроника и бытовая техника в России может вырасти в цене. Как говорят производители, с 2024 года вступают в силу новые экологические требования Минприроды – повышается ставка экологического сбора, что повлечет подорожание товаров для покупателей.

По данным «РАТЭК» (Российская Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники), увеличение ставки экосбора планируется в 2,3 раза — с 26,5 тыс. рублей за 1 тонну до 59,4 тыс. рублей за 1 тонну, пишет газета «Известия». Также Минприроды планирует поднять размер норматива утилизации данных товаров с 15 до 25%.

В «РАТЭК» подчеркнули, что «ценовой скачок» произойдет прежде всего на крупную бытовую технику. Пример: со стиральной машины Candy Smart CS34, стоимостью 17 тыс. рублей и весом 60,5 кг ставка экосбора составляет 1,4% (242 рубля). Если ставку поднимут, то она составит 5,3% (908 рублей).

Также, если власти поднимут экоставку, то налоговая нагрузка на компании вырастет в 3,7 раза.

В свою очередь, бизнес просит оставить старые ставки экосбора по всем группам товаров и упаковки.