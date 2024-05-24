В России в 2023-м выросла выручка у пивоваров, но «упала» у виноделов

Выручка производителей крепкого алкоголя в России выросла на 6% по итогам 2023-го. Больше заработали и пивовары (+2%). А вот виноделы «просели» в объеме выручки (-3%). Такие данные приводит «Интерфакс».

По результатам исследования также выяснилось, что рентабельность производства алкоголя снижается. При том что она и ранее была на невысоких уровнях. Например, производители крепких напитков сократили рентабельность по чистой прибыли с 6% до 4%, вина - с 9% до 4%, а пивовары остались в убытке, несмотря на рост производства.

Уточняется, что производители крепкого алкоголя привлекали кредит. В итоге их чистый долг в 2023-м вырос на 36%. Отношение чистого долга к EBIT выросло с 1,8х в 2022 году до 2,7х.

Виноделы увеличили свой чистый долг на 22%. Сейчас отношение чистого долга к EBIT у них составил 7,4х. А вот у пивоваров нет чистого долга: их высоколиквидные активы превышали объем полученных кредитов.